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Усман Нурмагомедов — о бое с Шаблием: поставьте любого и закройте клетку, я сам разберусь

Усман Нурмагомедов — о бое с Шаблием: поставьте любого и закройте клетку, я сам разберусь
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Российский боец смешанных единоборств и чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал анонс поединка с соотечественником Александром Шаблием в рамках финала Гран-при лиги в лёгком весе. Противостояние запланировано на 17 мая. Бой пройдёт в Париже.

«Официально 17 мая. Мне нет разницы, кто будет напротив в меня в этой клетке, поставьте любого бойца и закройте эту клетку. Дальше я сам разберусь», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке Усман встречался с американцем Брентом Примусом. Изначально победу одержал россиянин, однако спустя несколько недель результат изменили из-за обнаружения в допинг-пробах Нурмагомедова запрещённых веществ. В результате бой был признан несостоявшимся. Шаблий ранее победил представителя Азербайджана Тофика Мусаева.

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