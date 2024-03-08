Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валентина Шевченко и Алекса Грассо станут тренерами 32 сезона шоу TUF

Валентина Шевченко и Алекса Грассо станут тренерами 32 сезона шоу TUF
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и действующая обладательница титула в этой весовой категории мексиканка Алекса Грассо станут новыми тренерами в рамках 32 сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Об этом сообщил генеральный директор UFC Дана Уайт в своих социальных сетях.

Напомним, что ранее спортсменки дважды встречались в октагоне. В первом поединке на турнире UFC 285, который состоялся 4 марта 2023 года, Алекса Грассо смогла задушить Валентину Шевченко, став новой чемпионкой в наилегчайшем весе. В реванше, который прошёл 16 сентября и стал главным событием турнира UFC Fight Night 227, судьи раздельным решением присудили ничью, по итогам которой Грассо сохранил титул и статус чемпионки.

Материалы по теме
Тайла Сантос подписана в PFL
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android