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Тайла Сантос подписана в PFL

Тайла Сантос подписана в PFL
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Бывшая претендентка на титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе бразильская спортсменка Тайла Сантос подписала контракт с лигой PFL. Об этом сообщает корреспондент издания MMA Fighting Деймон Мартин.

Напомним, что ранее Сантос была уволена из UFC в сентябре 2023 года. В своём активе Тайла Сантос имеет 19 побед при 3 поражениях. В июне 2022 года на турнире UFC 275 она попыталась оспорить титул в женском наилегчайшем весе. Тайла уступила раздельным решением судей действующей на тот момент чемпионке Валентине Шевченко.

Свой последний поединок под эгидой UFC она провела на турнире UFC Fight Night 225. Её оппоненткой была американка Эрин Блэнчфилд. Поединок завершился победой Блэнчфилд единогласным решением судей.

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