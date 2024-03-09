Фрэнсис Нганну прокомментировал своё поражение нокаутом от Энтони Джошуа

Камерунский экс-обладатель пояса UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсисом Нганну высказался по поводу завершившегося поединка с британским экс-чемпионом мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Джошуа одержал победу нокаутом во втором раунде, до этого дважды отправив соперника в нокдаун.

«Извините, ребята, я вас всех подвёл. Сегодня был плохой день на ринге, но завтра будет новый. Спасибо всем за любовь и поддержку», – написал Нганну в своей социальной сети.

Напомним, бой с Энтони Джошуа стал вторым профессиональным боксёрским поединком для Фрэнсиса Нганну, который покинул UFC в начале 2023 года. 28 октября первый профессиональный бой Нганну по правилам бокса с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

Нганну показал кадры с боксёрской тренировки: