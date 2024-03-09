Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнсис Нганну прокомментировал своё поражение нокаутом от Энтони Джошуа

Фрэнсис Нганну прокомментировал своё поражение нокаутом от Энтони Джошуа
Аудио-версия:
Комментарии

Камерунский экс-обладатель пояса UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсисом Нганну высказался по поводу завершившегося поединка с британским экс-чемпионом мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Джошуа одержал победу нокаутом во втором раунде, до этого дважды отправив соперника в нокдаун.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа (W) - Фрэнсис Нганну
09 марта 2024, суббота. 03:25 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Фрэнсис Нганну

«Извините, ребята, я вас всех подвёл. Сегодня был плохой день на ринге, но завтра будет новый. Спасибо всем за любовь и поддержку», – написал Нганну в своей социальной сети.

Напомним, бой с Энтони Джошуа стал вторым профессиональным боксёрским поединком для Фрэнсиса Нганну, который покинул UFC в начале 2023 года. 28 октября первый профессиональный бой Нганну по правилам бокса с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

Материалы по теме
«Перестаньте приходить в бокс, будет только хуже». Гарсия – о победе Джошуа над Нганну

Нганну показал кадры с боксёрской тренировки:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android