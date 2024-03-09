Биберт Туменов попал в реанимацию накануне боя на ACA 172

Российский боец полулёгкого дивизиона Absolute Championship Akhmat (АСА) Биберт Туменов находится в реанимации, говорится в пресс-релизе организации.

«Туменов в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Ему ночью сделали операцию. Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет. Если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии. Для нас сейчас важно понять, что с его здоровьем. Потом уже обсуждать его дальнейшее участие в Гран-при» — заявил президент ACA Алексей Яценко.

Полуфинальный бой Гран‑при АСА в полулегком весе Туменова с Курбаном Тайгибовым должен был состояться сегодня, 9 марта, на турнире, посвященном десятилетию лиги. Соперником в финале Гран‑при уже станет чемпион АСА Ислам Омаров.