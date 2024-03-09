«Ожидаемый результат». Василевский высказался о поединке Джошуа — Нганну

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал результат поединка между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBO, WBA, IBF, и IBO британцем Энтони Джошуа. Поединок завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Я не смотрел бой, но исход не просто ожидаем для меня. Когда меня до боя спрашивали, я говорил, что у Нганну есть шанс на лаки-панч, но не более того. Это был так называемый миссматч. Так что, конечно, ожидаемый результат. Боксёр высочайшего уровня и боец ММА. Конечно, боец ММА не сможет противостоять боксёру на ринге», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.