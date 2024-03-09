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Темирханов нокаутировал Кокаева и бросил вызов чемпиону AMC Fight Nights Бикреву

Темирханов нокаутировал Кокаева и бросил вызов чемпиону AMC Fight Nights Бикреву
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В Екатеринбурге завершился поединок турнира RCC Intro 31, в рамках которого восходящая звезда организации россиянин Темирхан Темирханов встретился с соотечественником Германом Кокаевым.

Темирханов со старта поединка начал работать первым номером в попытке навязать борьбу и смог быстро повалить соперника, удержав его до середины первого раунда. Кокаев смог подняться, после чего бой перешёл к борьбе в клинче у сетки.

Во втором раунде Темирханов вновь навязал сопернику борьбу и работу в клинче. Кокаев оказывал сопротивление, однако уступал в активности. Под занавес отрезка Темирханов на выходе из клинча выбросил амплитудный хай-кик, поймав Кокаева, и отправил его на пол, после добивания рефери остановил поединок.

После победы Темирханов бросил вызов чемпиону AMC Fight Nights Дмитрию Бикреву.

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