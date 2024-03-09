«Как не стыдно?» Тренер Бивола раскритиковал Джейка Пола за бой с Майком Тайсоном

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировал организацию боксёрского поединка между звёздным видеоблогером Джейком Полом и бывшим абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе легендарным Майком Тайсоном.

«Подставной бой. Как Джейку Полу не стыдно? Молодой парняга. Вызывает на бой Тайсона, которому 57 лет, который давно вышел из кондиций. Сейчас он – больной человек, не слезающий с марихуаны. Чего Полу не хватает в жизни? Хочешь адреналина, вызови Фрэнсиса Нганну. Если ты такой смелый. Нганну хоть и не боксёр, но что-то близкое к этому. Ему хотя бы не 57 лет», – приводит слова Машьянова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, боксёрский поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 20 июля в США.