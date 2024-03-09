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Фахретдинов сообщил, что подписал контракт на следующий поединок

Фахретдинов сообщил, что подписал контракт на следующий поединок
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов сообщил, что подписал контракт на следующий поединок в престижнейшей организации мира, который, по его словам, должен состояться летом.

«Вернусь летом. Буквально вчера предложили бой, сегодня подписал контракт. Пока не могу озвучить с кем и где. Этот боец рядышком со мной, в спину дышит или наоборот, чуть впереди», — сказал Фахретдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максуту Жафярову.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 231, Фахретдинов не сумел одолеть бразильца Элизеу Залески дос Сантоса, противостояние завершилось вничью по итогам трёх раундов.

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