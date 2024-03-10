Джек Маддалена нокаутировал Гилберта Бёрнса на турнире UFC

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) проходит большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299.В рамках главного карда состоялся поединок в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и австралийцем Джеком Маддаленой.

Бой продлился два раунда и завершился победой Маддалены техническим нокаутом.

В активе Гилберта Бёрнса 22 победы и шесть поражений. У Маддалены — 16 побед и два поражения. До сегодняшнего боя австралиец шёл на серии из 16 побед в ММА.

Последний раз Делла Маддалена выходил в октагон на турнире UFC Fight Night: Грассо vs Шевченко 2, который прошёл 16 сентября 2023 года. Его оппонентом был Кевин Холланд, которого Джек победил раздельным решением судей.

Ранее российский боец Пётр Ян одолел китайца Сонг Ядонга.