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Джек Маддалена нокаутировал Гилберта Бёрнса на турнире UFC

Джек Маддалена нокаутировал Гилберта Бёрнса на турнире UFC
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В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) проходит большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299.В рамках главного карда состоялся поединок в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и австралийцем Джеком Маддаленой.

Бой продлился два раунда и завершился победой Маддалены техническим нокаутом.

В активе Гилберта Бёрнса 22 победы и шесть поражений. У Маддалены — 16 побед и два поражения. До сегодняшнего боя австралиец шёл на серии из 16 побед в ММА.

Последний раз Делла Маддалена выходил в октагон на турнире UFC Fight Night: Грассо vs Шевченко 2, который прошёл 16 сентября 2023 года. Его оппонентом был Кевин Холланд, которого Джек победил раздельным решением судей.

Ранее российский боец Пётр Ян одолел китайца Сонг Ядонга.

UFC 2024. UFC 299, Майами, США
Гилберт Бёрнс - Джек Делла Маддалена (W)
10 марта 2024, воскресенье. 06:45 МСК
Джек Делла Маддалена
Окончено
KO
Гилберт Бёрнс
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