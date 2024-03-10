Глава RCC: героическое выступление Яна. Трудности Петра не увидит обычный зритель

Глава промоутерской компании RCC Николай Клименко прокомментировал победу экс-чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна в поединке с китайцем Сонгом Ядонгом на турнире UFC 299.

«Для меня это героическое выступление. Я знаю с какими трудностями столкнулся Пётр Ян, – это то, что никогда не увидит обычный зритель. Любой бой Петра – это сильные волевые поединки.

Видно, что первый раунд был немного скован и напряжён, но уже во втором он переломил ход поединка, взял всё в свои руки, наносил крутые апперкоты. Петя очень опытный боец и в нужные моменты переключается из стойки в борьбу, диктует свои условия. Могу с уверенность отметить, что эта победа ему была очень нужна, чтобы ворваться в титульную гонку», — сказал Клименко.