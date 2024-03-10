Сидельников высказался о победе Петра Яна на UFC 299

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников прокомментировал победу соотечественника Петра Яна в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 во Флориде (США).

«Шикарный бой от обоих бойцов. Пётр показал, что он ещё может побиться за титул, войти в титульную гонку. Меня на самом деле удивил Сонг, я от него немного не ожидал, что он доставит такие проблемы. Но Ян смотрелся отлично.

По мне, первый раунд он немножко проиграл, второй и третий забрал. Победа Яна точно. Надеюсь, он пересмотрит все три поражения. Наконец-то он закрыл их победой, и надеюсь, что он включится в гонку», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.