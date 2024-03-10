Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сидельников высказался о победе Петра Яна на UFC 299

Сидельников высказался о победе Петра Яна на UFC 299
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников прокомментировал победу соотечественника Петра Яна в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 во Флориде (США).

«Шикарный бой от обоих бойцов. Пётр показал, что он ещё может побиться за титул, войти в титульную гонку. Меня на самом деле удивил Сонг, я от него немного не ожидал, что он доставит такие проблемы. Но Ян смотрелся отлично.

По мне, первый раунд он немножко проиграл, второй и третий забрал. Победа Яна точно. Надеюсь, он пересмотрит все три поражения. Наконец-то он закрыл их победой, и надеюсь, что он включится в гонку», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Материалы по теме
Пётр Ян дрался с травмой на UFC 299
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android