«Хватит четырёх раундов». Райан Гарсия дал прогноз на бой Джейка Пола и Майка Тайсона

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия прокомментировал организацию поединка между видеоблогером Джейком Полом, известным по выступлениям на профессиональном ринге, и бывшим абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.

«Я встречался с Майком Тайсоном, и он огромный. Джейк Пол точно не справится. Единственный способ для Пола победить – это заранее обговорённая победа. Только так.

Думаю, что Майку понадобится всего четыре раунда, чтобы победить Джейка Пола. А может, и меньше. Если Майк нанесёт один хороший удар, всё закончится, но это лишь моё мнение. Я встречался с Майком, чуваки, и он особенный. Когда он заходит в команду, вы понимаете, почему его боятся», — сказал Гарсия в социальных сетях.