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Хаттон: у Пола будут проблемы, я бы не принял предложение на бой с Тайсоном

Хаттон: у Пола будут проблемы, я бы не принял предложение на бой с Тайсоном
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Бывший чемпион мира британец Рикки Хаттон дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Джейком Полом и Майком Тайсоном.

«Похоже на то, что Майк начинает лучше следить за собой и находится в хорошем состоянии. Мы все знаем историю Майка и то, через что он прошёл, но у него всё отлично, и в 57 лет он вовсю тренируется в зале. Он по-прежнему выглядит свирепым, и я видел в интернете его ударную мощь, поэтому думаю, что у Джейка Пола будут проблемы.

Вы должны уважать то, что молодой парень перебоксирует его и будет быстрее, потому что он меньше ростом. Но, судя по тому, что я вижу в социальных сетях, как тренируется Майк, поверьте мне, я бы не принял предложение подраться с ним, так что удачи Джейку», — приводит слова Хаттона Boxing Social.

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