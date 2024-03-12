Гилберт Бёрнс сделал заявление после поражения на турнире UFC 299

Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории бразилец Гилберт Бёрнс прокомментировал неудачу в бою с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

«Я чувствовал себя превосходно! Мною был проведён отличный лагерь и разработан отличный план, но, увы, в бою я совершил ошибку и поплатился за это! Но я был очень счастлив, что оказался там! Поздравляю Джека с отличной победой! Никаких оправданий, только благодарность богу, семье, команде, друзьям, спонсорам и болельщикам! Пора отдохнуть и провести время с семьёй. До скорой встречи, ребят!» – написал Бёрнс в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь на 10 марта 2024 года в Майами (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 299. В главном карде ивента Гилберт Бёрнс сразился с Джеком Деллой Маддаленой. Поединок был рассчитан на три раунда по пять минут. В двух стартовых раундах Бёрнс действовал неплохо и даже имел преимущество над своим соперником. Однако в третьем отрезке Маддалена нокаутировал Бёрнса и нанёс бразильцу второе поражение подряд.