Герман Титов высказался по поводу будущего Магомеда Курбанова

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался по поводу будущего российского боксёра Магомеда Курбанова.

«Сейчас Магомед должен принять важное решение, и это должно быть только его решение. И если Магомед будет продолжать карьеру, то у него осталось незаконченное дело с Мишелем Соро», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, 9 марта Магомед Курбанов уступил представителю Узбекистана Исраилу Мадримову техническим нокаутом в пятом раунде в поединке за титул WBA в первом среднем весе.

Это было его первое поражение и первое поражение нокаутом в профессиональной карьере. На его счету 25 побед. Перед боем с Мадримовым Курбанов одолел раздельным решением Мишеля Соро 6 мая 2023 года.