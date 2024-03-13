Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пейдж объяснил, почему его бой с Томпсоном может получиться скучным

Пейдж объяснил, почему его бой с Томпсоном может получиться скучным
Аудио-версия:
Комментарии

Британский боец UFC Майкл Пейдж объяснил, почему он не хочет драться со Стивеном Томпсоном.

«Здесь есть один интересный момент: плюс на плюс не всегда дает плюс. У нас очень похожие стили, из-за этого у нас может получиться скучный бой. Мы оба будем финтить, и при этом оба будем читать финты друг друга. Только элитные бойцы смогут понять, что происходит в этой схватке, для обывателей всё будет выглядеть так, будто мы не дерёмся.

Я не считаю, что этот бой получится интересным, к тому же Стивен мне сильно импонирует, бить его не хочется. Но не знаю. В конечном счёте нами всеми движут деньги, поэтому посмотрим, что будет», — сказал Пейдж на пресс-конференции.

Напомним, на прошедшем турнире UFC 299 Пейдж встречался с Кевином Холландом. Поединок продлился все три раунда и завершился победой британца единогласным решением судей.

Материалы по теме
Майкл Пейдж объяснил, чего не хватило Кевину Холанду в их поединке на UFC 299
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android