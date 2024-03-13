Пейдж объяснил, почему его бой с Томпсоном может получиться скучным

Британский боец UFC Майкл Пейдж объяснил, почему он не хочет драться со Стивеном Томпсоном.

«Здесь есть один интересный момент: плюс на плюс не всегда дает плюс. У нас очень похожие стили, из-за этого у нас может получиться скучный бой. Мы оба будем финтить, и при этом оба будем читать финты друг друга. Только элитные бойцы смогут понять, что происходит в этой схватке, для обывателей всё будет выглядеть так, будто мы не дерёмся.

Я не считаю, что этот бой получится интересным, к тому же Стивен мне сильно импонирует, бить его не хочется. Но не знаю. В конечном счёте нами всеми движут деньги, поэтому посмотрим, что будет», — сказал Пейдж на пресс-конференции.

Напомним, на прошедшем турнире UFC 299 Пейдж встречался с Кевином Холландом. Поединок продлился все три раунда и завершился победой британца единогласным решением судей.