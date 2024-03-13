Дом Марлона Веры был ограблен сразу после UFC 299

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Марлон Вера был ограблен сразу после турнира UFC 299 в Майами (США). Об этом эквадорский боец смешанного стиля сообщил в своих социальных сетях.

«Грёбаный мудак, который вломился в мой дом, я найду тебя», — написал Вера в своих соцсетях, выложив фото сломанной двери.

Напомним, в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» состоялся турнир UFC 299. В главном бою чемпион в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли встретился с эквадорцем Марлоном Верой. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Американец успешно провёл свою первую защиту чемпионского пояса.