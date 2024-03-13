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Легендарный рефери UFC выступил против организации боя Джейка Пола и Майка Тайсона

Легендарный рефери UFC выступил против организации боя Джейка Пола и Майка Тайсона
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Бывший рефери UFC, а ныне комментатор и аналитик Большой Джон Маккарти прокомментировал организацию боксёрского поединка между видеоблогером Джейком Полом, известным по выступлениям на профессиональном ринге, и бывшим абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.

«Это сводит меня с ума. Я люблю Майка Тайсона. Он был великим бойцом. Но в боксе важна скорость, и Майк её потерял… всю свою скорость.

Неважно, в какой он форме сейчас, ему 57 лет, и понадобится целая вечность, чтобы вернуть былую форму. Когда он выйдет на ринг, то быстро устанет. Он устанет гораздо быстрее, учитывая его возраст. Да, у него будет какая-то мощь, но ему не хватит скорости, чтобы донести её до цели. Я смотрю на этот бой и думаю: «Как вам всем не стыдно?» – сказал Маккарти на своём YouTube-канале.

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