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«Я могу доказать». Райан Гарсия заявил, что знает, кто стал убийцей 2Pac'a

«Я могу доказать». Райан Гарсия заявил, что знает, кто стал убийцей 2Pac'a
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Звёздный американский боксёр Райан Гарсия опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сделал заявление по поводу убийства рэпера 2Pac'а, которое произошло в 1996-м году.

«Поверите ли вы мне, если я скажу, что точно знаю, кто убил Тупака? Многие из вас знают ответ, но я могу это доказать», — написал Гарсия.

Тупак Шакур – один из величайших хип-хоп исполнителей, известный под псевдонимом 2Pac.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.

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