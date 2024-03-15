Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Может закончить одним ударом». Чемпион Hardcore дал прогноз на бой Бетербиева и Бивола

«Может закончить одним ударом». Чемпион Hardcore дал прогноз на бой Бетербиева и Бивола
Комментарии

Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев поделился мнением о предстоящем поединке между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, каждый из которых не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. Спортсмены должны сразиться 1 июня нынешнего года.

«Ну, если бы Артуру было 33 года, бой был бы в его пользу. А сейчас он возрастной парень, но в очень хороших кондициях, с очень мощным ударом. Дам тут 50 на 50. Это два больших мастера. Не могу сказать, кто из них фаворит в этом поединке. Бетербиев может отдать восемь раундов, а потом закончить одним ударом», — сказал Тимур Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?

Материалы по теме
Бивол и Бетербиев представляют два разных стиля. Их бой — то, за что мы любим бокс
Бивол и Бетербиев представляют два разных стиля. Их бой — то, за что мы любим бокс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android