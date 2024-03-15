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Тимур Мусаев рассказал о первом гонораре за кулачные бои

Тимур Мусаев рассказал о первом гонораре за кулачные бои
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Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев вспомнил о своём первом гонораре за кулачные бои. По его словам, на него оплатил комнату в Москве и купил продукты.

«Если с учётом бонуса, он был на 30 тысяч больше того, что я получал дезинсектором. А там было 12 тысяч рублей в месяц. А если без бонуса – то на 12. Оплатил с него комнату в Москве, взял продукты», — сказал Тимур Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Мусаев поделился мнением о поединке между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом. Напомним, бой между Павловичем и Аспиналлом завершился досрочной победой британского бойца, который нокаутировал россиянина в первом раунде.

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