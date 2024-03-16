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«Эти люди гордятся своими поражениями…» Чимаев ответил Усману

«Эти люди гордятся своими поражениями…» Чимаев ответил Усману
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Непобеждённый боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев резко ответил на слова нигерийца Камару Усмана, заявившего, что не увидел у Чимаева непобедимой ауры.

«Не болтай слишком много, мужик. Ты проиграл. И эти люди гордятся своими поражениями. Какого…» — написал Хамзат Чимаев на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Усман вызвал Чимаева на пятираундовый реванш.

Напомним, в октябре 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 294. В рамках того ивента Чимаев изначально должен был драться с бразильцем Пауло Костой. Но южноамериканец из-за проблем со здоровьем снялся с боя. На коротком уведомлении Косту заменил Усман. Камару потерпел поражение от Чимаева решением большинства судей.

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