«Эти люди гордятся своими поражениями…» Чимаев ответил Усману

Непобеждённый боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев резко ответил на слова нигерийца Камару Усмана, заявившего, что не увидел у Чимаева непобедимой ауры.

«Не болтай слишком много, мужик. Ты проиграл. И эти люди гордятся своими поражениями. Какого…» — написал Хамзат Чимаев на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Усман вызвал Чимаева на пятираундовый реванш.

Напомним, в октябре 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 294. В рамках того ивента Чимаев изначально должен был драться с бразильцем Пауло Костой. Но южноамериканец из-за проблем со здоровьем снялся с боя. На коротком уведомлении Косту заменил Усман. Камару потерпел поражение от Чимаева решением большинства судей.