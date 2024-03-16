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Тайсон Фьюри: Усик — убийца британских боксёров

Тайсон Фьюри: Усик — убийца британских боксёров
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Усик – убийца британцев на данный момент, не так ли? Он расправился с Даниэлем Дюбуа, Дереком Чисорой и Энтони Джошуа. Единственный, кто стоит у него на пути, чтобы помешать ему заполучить полный контроль над Европой, это Цыганский король», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая. Ожидается, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

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