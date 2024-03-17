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Бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 239

Бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 239
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Стало известно, кто из бойцов, принявших участие в турнире UFC Fight Night 239, получил бонусы по итогам вечера.

Бонусы в категории за лучшее выступление вечера получили Марчин Тыбура, Жаклин Аморим, Мэйси Чиассон и Жафел Фильо. Все бойцы смогли досрочно победить своих оппонентов. Каждому бойцу будет выплачен бонус в размере $ 50 тыс.

Напомним, в главном событии турнира UFC Fight Night 239 встретились поляк Марчин Тыбура и представитель Австралии Тай Туиваса. Поединок завершился победой Тыбуры удушающим приёмом в первом раунде. Поляк не выигрывал досрочно почти три года. Последний раз ему удавалось финишировать оппонента 5 июня 2021 года. Тогда Тыбура встретился с Грегом Харди в рамках турнира UFC Fight Night 189, которого Марчин победил техническим нокаутом в первом раунде.

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