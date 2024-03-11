Гаджиев сказал, способен ли Малыхин конкурировать с Джонсом и Аспиналлом в UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев оценил перспективы чемпиона ONE в трёх весовых категориях соотечественника Анатолия Малыхина в американском промоушене UFC.

«Я его как бойца, как мужика очень высоко оцениваю. Я считаю, что он один из тех, кто сейчас мог бы, например, с Аспиналлом или Джоном Джонсом конкурировать. У меня смущение вызывают лишь его три пояса ONE, точнее, уровень оппозиции. Но вот хоть убей, я не назову имена тех, с кем Толя дрался», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, в марте на турнире ONE 166, прошедшем в Катаре, Малыхин победил техническим нокаутом голландца Ренье де Риддера и стал чемпионом промоушена в среднем весе (до 93 кг). Ранее россиянин завоевал пояса в полутяжёлом (до 103 кг) и тяжёлом дивизионе (до 120 кг).