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Роберто Дюрана госпитализировали из-за проблем с сердцем

Роберто Дюрана госпитализировали из-за проблем с сердцем
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Легендарного панамского боксёра и бывшего чемпиона мира по версиям WBC и WBA Роберто Дюрана госпитализировали в больницу из-за возникших проблем с сердцем. Об этом в своих социальных сетях сообщили родственники Роберто.

Роберто 72 года. На его счету 119 боёв, 103 победы, из которых 70 были одержаны нокаутом, и 16 поражений. Дрался в стойке «правши» и отличался невероятным ударом и поразительной выносливостью. По версии журнала The Ring Роберто Дюран является лучшим боксёром лёгкого дивизиона в XX веке. Свой последний бой на профессиональном ринге Роберто провёл 14 июля 2001 года. Его оппонентом стал пуэрто-риканский боксёр Эктор Камачо, который победил Дюрана единогласным решением судей по итогу 12 раундов.

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