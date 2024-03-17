Роберто Дюрана госпитализировали из-за проблем с сердцем

Легендарного панамского боксёра и бывшего чемпиона мира по версиям WBC и WBA Роберто Дюрана госпитализировали в больницу из-за возникших проблем с сердцем. Об этом в своих социальных сетях сообщили родственники Роберто.

Роберто 72 года. На его счету 119 боёв, 103 победы, из которых 70 были одержаны нокаутом, и 16 поражений. Дрался в стойке «правши» и отличался невероятным ударом и поразительной выносливостью. По версии журнала The Ring Роберто Дюран является лучшим боксёром лёгкого дивизиона в XX веке. Свой последний бой на профессиональном ринге Роберто провёл 14 июля 2001 года. Его оппонентом стал пуэрто-риканский боксёр Эктор Камачо, который победил Дюрана единогласным решением судей по итогу 12 раундов.