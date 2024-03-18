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Диллиан Уайт вернулся в ринг с ноября 2022-го, досрочно победив Хаммера

Диллиан Уайт вернулся в ринг с ноября 2022-го, досрочно победив Хаммера
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В Каслбаре (Ирландия) состоялся вечер бокса, в рамках которого поединок провёл бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе Диллиан Уайт. Соперником британца был представитель Германии Кристиан Хаммер.

Противостояние продолжалось три раунда, по истечении которых Хаммер отказался от продолжения борьбы.
Отметим, что для Диллиана это был первый бой с ноября 2022 года, когда он судейским решением победил Джермейна Франклина. В августе 2023-го ожидался его реванш с соотечественником Энтони Джошуа, однако бой сорвался из-за положительного допинг-теста на запрещённый жиросжигатель метилгексанеамин у Диллиана.

В настоящий момент в активе Уайта 30 побед при трёх поражениях. На счету Хаммера 27 побед и 11 поражений.

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