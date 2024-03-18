Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян в скором времени перенесёт операцию.

«Друзья, всем привет. Я в больничке, завтра у меня операция. Поэтому не теряйте», — сказал Ян.

«Я в больничке, не теряйте». Пётр Ян перенесёт операцию:

Напомним, после поединка с представителем Китая Сонг Ядонгом Ян и его команда сообщали о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою Пётр тоже получил травму.

Бой Яна и Ядонга проходил ночь с 9 на 10 марта мск на UFC 299 и открывал главный кард спортивного шоу. Поединок продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился в пользу Петра единогласным решением судей. После этого успеха в профессиональной карьере россиянина стало 17 побед и пять поражений.