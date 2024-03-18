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Чемпион WBC Тайсон Фьюри встретился с Алексом Фергюсоном

Чемпион WBC Тайсон Фьюри встретился с Алексом Фергюсоном
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Звёздный британский боксёр, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Фьюри показал, как встретился с бывшим главным тренером футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

«Легендарный сэр Алекс», — подписал фотографию Тайсон.

Фото: Из личного архива Тайсона Фьюри

Напомним, Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» в период с 1986 по 2013 год. За это время манкунианцы 13 раз становились чемпионами Англии, пять раз завоёвывали Кубок Англии, четыре раза выигрывали Кубок Лиги и 10 раз завоёвывали Суперкубок Англии.

Ранее Фьюри высказался о предстоящем поединке с обладателем титулов WBA, IBF и WBO Александром Усиком.

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