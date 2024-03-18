Магомед Курбанов — о бое за титул WBA в первом среднем весе: я дрался без гонорара

Претендент на титул чемпиона мира, второй номер мирового рейтинга WBA Магомед Курбанов рассказал, что вышел на поединок в Саудовской Аравии без гонорара. Напомним, Магомед дрался с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым и проиграл ему техническим нокаутом в пятом раунде. Спортсмены сражались за титул WBA в первом среднем весе.

«Да, я дрался без гонорара. У нас очень долго шли переговоры, но я уже был настроен на бой за титул, поэтому готовился и отлично себя чувствовал. В итоге мне позвонили и сказали: «Бой есть, титул чемпиона мира есть, денег нет». Грубо говоря, и я, и Исраил выступаем за свой счёт. Но здесь не было никаких сомнений. Бой за титул – это мечта, ради которой я работал всё это время.

Сейчас пишут, что я заработал 20 миллионов, 30 миллионов, 35 миллионов… Ребята, успокойтесь. Я дрался за мечту, за свою цель. Я выходил на ринг за победой, но, к сожалению, я не победил», — приводит слова Курбанова пресс-служба RCC.

Также Магомед выразил надежду, что в будущем сможет ещё раз подраться за пояс.