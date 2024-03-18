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Ильяс Хамзин оценил перспективы Петра Яна в UFC после операции

Ильяс Хамзин оценил перспективы Петра Яна в UFC после операции
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин поделился мнением о перспективах соотечественника Петра Яна. Ранее стало известно, что в скором времени Пётр перенесёт операцию.

«Путь к титулу чемпиона начинается. Сейчас новый бой – это операция. Всё будет зависеть от неё. Если всё будет по плану, то, дай бог, уже осенью Пётр вернётся», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 299, Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Спортивное мероприятие проходило в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США). Бой россиянина и китайца открывал главный кард спортивного шоу. Противостояние продлилось всю дистанцию из трёх раундов и завершилось единогласным решением судей в пользу Петра.

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