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Иан Гарри предложил Колби Ковингтону пари, проигравший завершает карьеру

Иан Гарри предложил Колби Ковингтону пари, проигравший завершает карьеру
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Ирландский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри (18-0 ) заявил о желании сразиться с трёхкратным претендентом на титул американцем Колби Ковингтоном (17-4).

«Послушай, Колби Ковингтон, ты не в той позиции, чтобы говорить мне, что делать. Ты единственный в UFC, кто проиграл в трёх титульных боях. И сейчас у тебя нет ни единой победы над кем-то из топ-15. Так почему я должен драться с тобой?

Я предлагаю тебе пари, бой по правилам «я сдаюсь». Первый, кто скажет это, должен завершить карьеру, снять перчатки в центре клетки и сказать «до свидания». Я стану финальной главой в твоей карьере, я избавлю UFC от Колби Ковингтона. И сделаю MMA снова великими», — сказал Гарри в социальных сетях.

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