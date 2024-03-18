Пётр Ян назвал травмы, из-за которых ему пришлось лечь на операцию

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал о травмах, из-за которых ему пришлось лечь на операцию.

«Итак, МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, надрыв мениска и травму паха. Операция назначена на завтра. Ничего не сломает меня, я намерен вернуться сильнее, чем когда-либо», — написал Ян в соцсети X (ранее Twitter).

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