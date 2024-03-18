Кормье: бой с Порье поможет Махачеву стать настоящей звездой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о поединке за титул в лёгком дивизионе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье, который может состояться уже летом.

«Я считаю, что этот бой имеет смысл. Потому что если ты хочешь сделать из бойца звезду, то он должен победить предыдущую звезду. Так было с Хабибом Нурмагомедовым, когда он победил Конора Макгрегора. Порье тоже стал звездой, победив Конора. В этом бое есть большой смысл, потому что он поможет Махачеву стать настоящей звездой», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.