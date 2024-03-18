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Экс-боец UFC Брансон отреагировал на невероятное победное попадание Кайри Ирвинга

Экс-боец UFC Брансон отреагировал на невероятное победное попадание Кайри Ирвинга
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Экс-боец среднего дивизиона UFC Дерек Брансон оценил фантастическое победное попадание Кайри Ирвинга в матче «Даллас Маверикс» и «Денвер Наггетс».

«Кайри Ирвинг — уникальный игрок. Он помогает тренировать команду каждый вечер. Этот человек только что нанёс победный скай-хук. Передай мне все свои навыки и опыт, которые есть у тебя. Его навыки невероятны», — написал в своих социальных сетях Брансон.

Напомним, сегодня, 18 марта, состоялась игра между «Даллас Маверикс» и «Денвер Наггетс» в рамках регулярного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча получилась напряжённой. За 25 секунд до окончания игры Лука Дончич сравнял счёт, а за 4,1 секунды до окончания встречи Кайри Ирвинг вырвал победу, забив скай-хук. В итоге «Маверикс» победили «Наггетс» со счётом 107:105.

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