Конор Макгрегор назвал имена трёх потенциальных бойцов, с которыми хотел бы встретиться

Известный ирландский боец смешанных единоборств и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком дивизионах Конор Макгрегор назвал имена трёх потенциальных оппонентов, с которыми хотел бы провести поединок.

«Это, конечно же, Майкл Чендлер. Скорее всего, он будет первым. Кроме Майкла, было здорово увидеть, что Дастин победил. Честно говоря, я ожидал, что он нокаутирует Бенуа, и был счастлив увидеть это. Безусловно, это было здорово. После такой победы наша квадрология становится более реальной. Хотя по справедливости этот поединок будет «настоящей трилогией». Ещё один бой с ним поставит точку в нашем противостоянии.

Также я рассматриваю вариант третьего поединка с Нейтом. Мне хотелось бы провести его в «Сфере» (спортивно-развлекательная арена, которая находится в Лас-Вегасе. — Прим. «Чемпионата»). Странно, что эта идея не получила значительной поддержки», – приводит слова Макгрегора портал Give me Sport.