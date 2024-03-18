Нганну — о бое с Джошуа: я разочарован не из-за поражения

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну поделился мыслями о своём досрочном поражении в боксёрском поединке со звёздным британцем Энтони Джошуа.

Напомним, встреча бойцов состоялась 8 марта в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Я знаю, что мог показать больше, и в целом моё разочарование заключается не в поражении. Я мог провести хороший бой. Моё разочарование в том, что я не смог показать свой прогресс, показать то, над чем я работал в течение последних четырёх месяцев. Но имеем то, что имеем. Можно придумывать любые оправдания, но мы подписываем контракты. Такое бывает. Я вынесу урок», — сказал Нганну на своём YouTube-канале.