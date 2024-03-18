Нганну: моё эго не позволит мне отступить от бокса

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о своих планах на дальнейшую карьеру в боксе.

«Что дальше для меня? Возможно, третий боксёрский поединок. Я считаю, что бокс должен мне вернуть то, что отнял у меня. Моё эго не позволит мне отступить и позволить закончиться всему вот так, не сделав всё для того, чтобы вернуться и доказать миру, что я – человек своего дела», — сказал Нганну на своём YouTube-канале.

Поединок со звёздным британцем Энтони Джошуа в марте стал для 37-летнего Нганну вторым в боксе. В октябре он уступил раздельным судейским решением действующему чемпиону WBC британцу Тайсону Фьюри.

Нганну показал кадры с боксёрской тренировки: