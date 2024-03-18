Джастин Гэтжи поделился свои настроем на бой с Максом Холлоуэем

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке с экс-обладателем титула чемпиона UFC в полулёгком дивизионе Максом Холлоуэем.

«Я не применяю какие-либо уроки из прошлого непосредственно к текущей ситуации. Мне следует извлекать уроки из своего опыта. Мои победы нокаутом над Тони Фергюсоном или Дастином Порье говорят сами за себя, но на бой с Максом у меня будет иной подход. Я лучший в нанесении урона. Когда я выйду на UFC 300 и буду драться, то буду предельно спокоен. В поединке я буду максимально лишённым эмоций. Мне нужно быть с ясной головой и полностью сфокусированным. Мне это нравится, я взволнован больше, чем когда-либо, но готов и заряжен», — приводит слова Гэтжи портал Low Kick MMA.

Напомним, поединок между Гэтжи и Холлоуэем состоится 14 апреля, на турнире UFC 300.