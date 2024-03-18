Райан Гарсия: когда запахнет кровью, я выслежу Хейни как лев

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия высказался о предстоящем поединке с чемпионом WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) соотечественником Девином Хейни, который состоится 20 апреля в США.

«Я знаю, что в форме. Я готов отработать 30 раундов прямо сейчас. Когда всё станет жёстко, я выслежу его как лев. Как только запахнет кровью, я отправлюсь за ним. Я не дам ему клинчевать, я укушу его за руку. Нельзя клинчевать весь бой, это обман.

Я уничтожу его. Вы увидите разницу между бойцом поколения и одноразовым бойцом. Если я попаду, то не отпущу его, как это сделал Линарес. Я молод. Единственная причина, почему Линарес не остановил его, заключается в том, что он был на закате карьеры», — сказал Гарсия в социальных сетях.