Инсайдер: у Тима Цзю сменился соперник, Кит Турман получил травму

Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) встретится с новым соперником в своём следующем бою, который состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

«Тим Цзю проведёт защиту титула WBO в первом среднем весе против Себастьяна Фундоры 31 марта в Лас-Вегасе, главный бой на PBC, сообщают источники. Кит Турман получил травму бицепса на тренировке и был вынужден сняться», — написал Коппинджер в соцсети X (ранее Twitter).

Себастьяну Фундоре 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и является бывшим временным чемпионом WBC. Всего на его счету 20 побед (13 – досрочных), одно поражение и одна ничья.

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