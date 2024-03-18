Райан Гарсия показал актуальную форму за месяц до боя с Хейни

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (24-1, 20 KO) продолжает подготовку к предстоящему поединку с чемпионом WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) соотечественником Девином Хейни (31-0, 15 KO), который состоится 20 апреля в США.

Фото: из личного архива Райана Гарсии

Фото: из личного архива Райана Гарсии

Фото: из личного архива Райана Гарсии

Фото: из личного архива Райана Гарсии

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив австралийца Джорджа Камбососа. В декабре американец завоевал титул WBC во втором дивизионе, отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.