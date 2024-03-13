Пимблетт: мой бой мечты — против Макгрегора на стадионе «Энфилд»

Известный британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгком дивизионе UFC (до 70 кг), рассказал о своём бое мечты.

«Бой мечты? Где-нибудь на стадионе «Энфилд». Наверное, с Конором, потому что за бой с ним вам заплатят больше, чем за любой другой. Очевидно, что он отличный снайпер. Я бы положил его на спину и усмирил. Возможно, они захотят этот бой, посмотрим в будущем. Никогда не знаешь, что произойдёт», — сказал Пимблетт в интервью Робу Муру.

Ранее Пимблетт заявлял о том, что является болельщиком футбольного клуба «Ливерпуль», который проводит свои домашние матчи на стадионе «Энфилд».

Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь на 17 декабря мск, Пэдди встречался с американцем Тони Фергюсоном. Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу британца единогласным решением судей. В общей сложности в ММА Пэдди провёл 24 боя, одержав в них 21 победу (шесть — нокаутом) и потерпев три поражения.