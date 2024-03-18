Марк Коулман поблагодарил фанатов за поддержку после перенесённой операции

Легенда ММА и первый линейный чемпион UFC в тяжёлом весе Марк Коулман обратился к фанатам после операции.

«Мои лёгкие болят, глаза обожжены, но я жив и здоров. Я чувствую себя невероятно счастливым и потрясён любовью и поддержкой, которую получил. Если бы у меня была возможность, то я бы встретился с каждым из вас, крепко обнял и сказал спасибо лично. Я действительно очень благодарен вам. Моя цель остаётся прежней — продолжать делать всё возможное, чтобы мотивировать людей сделать следующий шаг и стать лучшей версией самих себя. Мы не знаем, что будет завтра. Давайте двигаться вперёд! Как только я встал с кровати и подошёл к двери, это было ужасно. Я не мог дышать. Мне почти пришлось выйти на улицу, чтобы почувствовать воздух. Не могу поверить в то, что произошло. Мои родители всегда были моими героями, они никогда не оставляли меня одного на протяжении 59 лет, и я счастлив, что смог спасти их. Если бы их здесь не было, я бы не смог жить в ладу с собой», — приводит слова Коулмана портал Daily Mail.