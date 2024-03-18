Токов оценил шансы Вадима Немкова в бою с чемпионом PFL Феррейрой

Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Анатолий Токов оценил шансы соотечественника Вадима Немкова в поединке с действующим чемпионом PFL в тяжёлом дивизионе бразильцем Ренаном Феррейрой.

«Вадим просто разобрал и деклассировал Бруно Каппелоццу. Если бы Вадим захотел, он бы не дал бразильцу к себе подойти. Самый интересный соперник для Немкова сейчас – Ренан Феррейра. Он вероятнее и интереснее Райана Бейдера. Но я думаю, что Вадим пройдёт как одного, так и другого. Он разносторонний и подберёт ключи. Тем более Немков знает, как драться с Бейдером», – цитирует Токова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, свой первый поединок в рамках PFL Немков провёл в феврале, победив досрочно во втором раунде бразильца Бруно Каппелоццу.