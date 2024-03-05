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Прорабатывается реванш Вадима Немкова против Райана Бейдера

Прорабатывается реванш Вадима Немкова против Райана Бейдера
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Идёт работа над организацией матча-реванша между экс-чемпионом Bellator в полутяжелом весе россиянином Вадимом Немковым и обладателем чемпионского титула лиги в тяжелом дивизионе американцем Райаном Бейдером. Поединок планируется провести за титул в тяжелом весе на турнире Bellator в конце лета – начале осени этого года. Об этом сообщает MMA Metaratings.

Вадим Немков провёл свой последний бой против Бруно Каппелоццы 24 февраля на турнире «PFL против Bellator». В этом поединке Вадим одержал победу техническим сабмишном во втором раунде. На данный момент на его счету 17 побед и два поражения.

На том же турнире Бейдер проиграл нокаутом чемпиону PFL Ренану Феррейре нокаутом в первом раунде. На его счету 31 победа и восемь поражений.

В 2020 году Вадим Немков победил нокаутом Райна Бейдера в бою за пояс Bellator в полутяжелом весе.

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