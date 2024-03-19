Фьюри высказался о возобновлении подготовки к бою с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о возобновлении подготовки к поединку с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Я в хорошей форме. У меня осталось девять недель, так что через девять недель вы сможете спросить, в форме ли я и готов ли я. Я только начал подготовку, несколько дней назад», — сказал Фьюри в интервью ITV Sport.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая. Ожидается, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

Ранее в интервью Фьюри назвал Усика «убийцей британских боксёров».