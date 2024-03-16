Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри могут провести два поединка

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри могут провести сразу два боя, один в Саудовской Аравии, второй — в Великобритании. Об этом, ссылаясь на британского промоутера Эдди Хирна, сообщает издание Matchroom Boxing.

Отмечается, что Хирн откровенно пытается сорвать повторный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Эдди Хирн пробует как можно скорее договориться с королевским советником Турки Аль аш-Шейхом об организации боя Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа, отказавшись от реванша Тайсона с Усиком.

В последнем заявлении Хирн отметил, что Аль аш-Шейх принял его идею и, более того, хочет провести не один, а сразу два боя между Джошуа и Фьюри — один в Саудовской Аравии, а второй на лондонском стадионе «Уэмбли».