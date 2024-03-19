Майкл Пейдж назвал имена потенциальных соперников

Известный боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе UFC, Майкл Пейдж поделился списком потенциальных бойцов, с которыми он хотел бы встретиться в следующем бою.

«Ходят разговоры о моём возвращении в Великобританию. Шоу должно будет пройти в Манчестере, в июле. У меня достаточно времени, чтобы подготовиться. Очевидно, мне нужно определиться с соперником.

Думаю, бой с Ианом Гарри получился бы довольно зрелищным. Стилистически, скорее всего, это будет захватывающий поединок в стойке. Также хороший бой я бы показал с Висенте Луке – он взрывоопасный и очень силён в стойке.

Кроме того, меня очень впечатлил Джек Делла Маддалена. Я остался в восторге от того, как он справился с таким умным и опасным бойцом, как Гилберт Бёрнс. Да, Гилберт допустил ряд ошибок. Но это не отменяет того, что Джек выступил очень круто. Он определённо опасный противник», – приводит слова Пейджа портал BJ Penn.